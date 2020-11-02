Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 2 ноября 2020: число умерших достигло 430

В крае растет число зараженных коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 2 ноября 2020: 21671 человек заразились COIVD-19.

К счастью, 16627 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 430 пациентов.

За сутки диагноз подтвердился у 196 жителей края. От инфекции скончался еще один пациент.

Всего жертвами болезни стали 430 жителей края. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 21671. Победить болезнь смогли 16627 человек. Из них за последние сутки выздоровели 142 пациента.

По словам главы края, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

- Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Усиливаем контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий. Но непростая ситуация также требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким умерших от коронавируса ставропольцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе после введения с 28 октября обязательного масочного режима усиливают контроль за соблюдением ограничений.

В городской администрации рассказали «КП-Северный Кавказ», что по поручению мэра Ивана Ульянченко рейды проходят на рынках, в точках общепита и даже на дорогах.

Накануне полиция уделила пристальное внимание работе общественного транспорта Ставрополя. Помимо ношения масок и наличия дезинфицирующих средств рейдовая группа проверяла техническое состояние автотранспорта и путевую документацию для перевозки пассажиров.