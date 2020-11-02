На Кавказе жадные заводчики убили породистую собаку бесконечными родами

Почти две недели врачи пытались спасти собаку.

Сами хозяева привезли беременную собаку при смерти в клинику. Но не за тем, чтобы вылечить, а для спасения породистых щенков внутри – это же большие деньги! От вида измученного алабая ветеринарам поплохело. Ради легкого заработка из домашнего питомца сделали покорную «свиноматку», угробив здоровье до непоправимого.

От бесконечных родов у Лоры разорвало матку и мочевой пузырь. Адскую боль она терпела, как что-то привычное, не мешая ветеринарам проводить осмотр. Хозяева с легкостью согласились усыпить ее, но только с условием, что помет врачи спасут.

Самое жуткое, до очередной беременности Лору возили к ветеринарам другой клиники, чтобы разорванное влагалище просто ушили, и та дальше могла вынашивать щенков. Растерявшиеся от увиденного и услышанного ветеринары связались с волонтерами Владикавказа.

- В полости выпавшей матки нашли мертвый плод вместе с переполненным мочевым пузырем. На операции ветеринары извлекли двух мертвых щенков и трех живых, один из них погиб позже, - рассказали «КП-Северный Кавказ» общественницы движения «Бездомных нет. Владикавказ», оплачивавшие лечение брошенной хозяевами несчастной собаки.

Лоре провели много операций, чтобы вернуть органы в анатомически правильное положение и ушить рану. Покалеченная собака две недели боролась за жизнь. Но все старания волонтеров, врачей и неравнодушных людей, высылавших деньги в помощь, ее не спасли.

- Как назвать тех, кто таким вот способом пытается заполучить деньги? Нелюди. Перед тем, как покупать собаку, взгляните в глаза тому, кому вы платите. У меня перед глазами картина, как Лора с жуткими болями виляет нам хвостом. Очень жаль, что она жила в аду всю свою жизнь, - убиваются волонтеры.