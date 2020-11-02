На Ставрополье олень забодал работающий экскаватор

Скрин-фото: видео из соцсети

В городе химиков на Ставрополье какой-то олень затеял драку с экскаватором. В прямом смысле:

В Невинномысске очевидец снял на видео, как рогатый полез бодаться с техникой в парке «Шерстяник». Видимо, защищая территорию от человеческого посягательства. И неудивительно, сейчас у оленей проходит брачный период, когда самцы не берегут рога, доказывая свое превосходство. Единственное, человеку следует держаться подальше от этих зверей и особенно в это время. Окажись перед таким красавцем тет-а-тет, можно и в больницу загреметь.

Немногие знают, что на «брачном турнире» олень способен даже убить соперника. Вот и представьте теперь, какой удар может нанести рогатый.

Кстати, этим летом под Красноярском марал, загнанный сворой собак на обрыв, во всей красе показал, какой силой наделила его природа. Гордый красавец даже не пустил в ход рога, а только мощными копытами дал отпор куче дворняжек: