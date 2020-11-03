Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 ноября 2020 года. Оглашаем последние данные о COVID-19 в регионе. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 2 ноября. Как только появится свежая информация - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3832 случая, 3058 выздоровевших, 161 смерть;

2. Буденновский район - 1295 случаев, 820 выздоровевших, 19 смертей;

3. Пятигорск - 1151 случаев, 980 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 981 случай, 333 выздоровевших, 23 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 980 случаев, 888 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 917 случаев, 786 выздоровевших, пять смертей;

7. Петровский район - 824 случая, 773 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 772 случая, 673 выздоровевший, семь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 723 случая, 542 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 691 случай, 533 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 665 случаев, 499 выздоровевший, 24 смерти;

12. Ессентуки - 641 случай, 567 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 640 случаев, 572 выздоровевший, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 620 случаев, 383 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 567 случаев, 534 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 551 случай, 442 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 535 случаев, 236 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 501 случай, 464 выздоровевших, пять смертей;

19. Красногвардейский район - 457 случаев, 254 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 457 случаев, 315 выздоровевших, восемь смертей;

21. Апанасенковский район - 420 случаев, 333 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 406 случаев, 371 выздоровевших, две смерти;

23. Курский район - 402 случая, 166 выздоровевших, пять смертей;

24. Грачевский район - 390 случаев, 347 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 373 случая, 227 выздоровевших, пять смертей;

26. Туркменский район - 362 случая, 320 выздоровевших, пять смертей;

27. Новоалександровский горокруг - 359 случаев, 274 выздоровевших, четыре смерти;

28. Железноводск - 344 случая, 323 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 268 случаев, 233 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 224 случаея, 175 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 205 случаев, 102 выздоровевших, одна смерть;

32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно эпидемиологической сводке на утро 3 ноября, в Ставропольском крае коронавирус диагностировали у 21671 жителей. Летальных исходов 430, а вызоровели16627 зараженных.