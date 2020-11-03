Главный пульмонолог Ставропольского края умерла от коронавируса

Наталья Андреевна Канукова скончалась в возрасте 59 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова умерла от коронавируса. 59-летняя врач скончалась днем во вторник, 3 ноября. Полные горечи прощальные сообщения появились на странице медика в Facebook.

Как стало известно «КП - Северный Кавказ» от источника в медицинских кругах края, причиной смерти Натальи Андреевны Кануковой стали осложнения после заболевания коронавирусной инфекцией. Болезнь скосила заслуженного медика за считанные дни. Еще две недели назад доктор принимала участие в конференции, посвященной респираторной медицине. В частности, кашлю как симптому COVID-19.

— Сложно переоценить тот вклад, который она внесла в развитие пульмонологической помощи пациентам, в диагностику и лечение больных с патологией органов дыхания, а последние полгода — с Covid-19, — пишут коллеги на странице погибшего медика.

Последние полгода доктор занималась приемом пациентов с хроническими заболеваниями. В частности — опасными при коронавирусе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Канукова — врач высшей категории со стажем 35 лет. В период пандемии ее помощь была особенно нужна пациентам с пневмониями. Наталья Андреевна успела проконсультировать десятки тяжелых больных.

— Нужно помнить, каким заболеванием ты страдаешь. Помнить о факторах риска. Это не только астма, это и хроническая обструктивная болезнь легких, и сердечная недостаточность, хронические болезни почек, сахарный диабет, пониженное питание и ожирение. Все эти люди должны хранить и беречь свое здоровье гораздо больше, чем другие, — предупреждала ставропольцев Наталья Канукова в начале пандемии в эфире «Своего ТВ».

К сожалению, неравнодушие не уберегло Наталью Андреевну от болезни, которая в итоге унесла ее жизнь. В Минздраве СК пока не комментируют смерть главного пульмонолога.