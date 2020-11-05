11-месячный ребенок скончался на борту самолета «Махачкала — Москва»

Грудного ребенка везли в Москву на лечение Фото: Олег ЗОЛОТО

11-месячный ребенок скоропостижно скончался на борту авиалайнера «Махачкала — Москва». Следственный комитет ведет доследственную проверку инцидента. В самолете малыша с родителями сопровождал медик.

— По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Махачкала — Москва», скончался ребенок 2019 года рождения, который летел с родителями и в сопровождении медицинского работника, — говорится в сообщении пресс-службы московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным источников «КП - Северный Кавказ», причиной смерти, предварительно, явилась острая сердечная недостаточность. Врач пытался спасти малыша, но тщетно.

Также стало известно, что ребенок был серьезно болен. Его транспортировали для дальнейшей госпитализации в одном из медучреждений Москвы. К несчастью, он не смог пережить перелета.