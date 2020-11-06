На Ставрополье накажут пенсионера, подорвавшего 19 соседей гранатой

Фото с места ЧП

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинение для жителя поселка Приэтокское, который кинул в соседский двор гранату. Ему вменяют четыре статьи УК РФ, передает пресс-служба надзорного органа.

11 мая мужчине не понравилось, что его соседи шумно отмечали день рождения. Тогда пенсионер бросил гранату им во двор. В результате пострадали 19 человек.

- Житель Георгиевского городского округа обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества"), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и пункты «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), - сказано в сообщении прокуратуры.

Материалы дела передали в Георгиевский городской суд.