Герой или преступник: орденоносный генерал и использовал рабский труд заключенных для ремонта особняков

Генерал-майор Муслим Даххаев. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

Генерал-орденоносец, спасший целый взвод ОМОНА, бывший глава двух отделений УФСИН России, разболтавший гостайну и использовавший рабский труд заключенных в собственных интересах. Таким противоречивым реноме может обзавестись, генерал-майор Муслим Даххаев, если следствию удастся доказать его вину в суде.

Расследование против главы УФСИН Ростовской области началось в ноябре 2019 года, когда его задержали по подозрению в организации незаконной прослушки и разглашении гостайны. Однако потом, один за другим, стали всплывать и другие факты, касающиеся превышения должностных полномочий. В октябре 2020 года его осудили на два года, однако адвокаты продолжают заявлять о невиновности Даххаева и готовы снова идти в суд.

Однако следственное управление СКР по Республике Дагестан, где он возглавлял УФСИН с 2005 по 2017 годы, добавит защитникам работы. 7 ноября пресс-служба сообщила, что следствие располагает доказательствами того, что Даххаев использовал труд заключенных для ремонта своего особняка и дома своей матери.

По данным регионального СК, с 2014 по 2017 годы генерал-майор безо всяких веских причин выводил с территории колонии-поселения шестерых заключенных. На «прогулку» вместе с ними отправлялись двое конвоиров, которых незаконно освобождали от прочих обязанностей.

Шли осужденные вовсе не на прогулку, а наводить «марафет» в доме генерала. При чем, как отмечают в СК, сначала Даххаев сделал их руками ремонт в своем доме, а потом отправил бесплатных рабочих к маме, чтобы и ей тоже «сделали красиво». Практика использования заключенных в качестве бесплатных рабов применялась вплоть до перевода главы управления на новую должность в Ростовскую область.

— Противоправными действиями Даххаева существенно нарушены интересы управления ФСИН, подорвав его авторитет как органа государственной власти, а также причинен имущественный ущерб в виде заработной платы за счет федерального бюджета, выплаченной в указанный период осужденным и двум сотрудникам следственного изолятора, за работу осуществленную в интересах Даххаева и его матери, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Расследование уголовного дела продолжается. И если на прошлом суде решения принимались, принимая во внимание былые заслуги генерала, то в этот раз есть риск, что обвинения перевесят длинный список заслуг.

Напомним, что в 1999 году Муслим Даххаев проявил себя, как герой. Во время вторжения боевиков Басаева и Хаттаба здание РОВД Новолакского района было заблокировано террористами. Однако благодаря личному мужеству и грамотному руководству Даххаеву удалось вывести милиционеров и бойцов липецкого ОМОНа из окружения, за что он был награжден Орденом мужества.

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