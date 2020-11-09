Мошенники проводят в сети липовые акции от Хабиба Нурмагомедова

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Мошенники стали использовать лицо действующего чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова в своих фейковых розыгрышах. Так, в сети распространяется снимок, где якобы российский спортсмен устраивает розыгрыш автомобиля Toyota Camry.

На самом деле этот фейк создали опытные мошенники, которые уже на протяжении многих лет «радуют» доверчивых пользователей сети своими второсортными лохотронами по типу опросов за деньги, новогодних викторин, различных акций и так далее. За участие во всех этих «проделках» они обещают вагон денег.

— Никакие розыгрыши сеи час не проводятся. И к тому что вы встречаете в интернете, Хабиб отношения не имеет. Будьте внимательны, бдительны и предупредите своих друзей, — предупреждают администраторы официальной группы khabib.com_tv.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отошедший от дел чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео со своим отцом и тренером Абдулманапом Магомедовичем. Боец не раз признавался, что очень скучает по папе. И именно его смерть стала причиной для завершения карьеры бойца.

— Это было лучшее время в моей жизни, дорогой отец, — подписал видео Хабиб Нурмагомедов.