Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 10 ноября 2020 года. Последние данные о числе больных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Сведения на 9 ноября. Как только мы получим свежую сводку - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4070 случаев, 3281 выздоровевших, 172 смерти;

2. Буденновский район - 1378 случаев, 909 выздоровевших, 20 смертей;

3. Пятигорск - 1196 случаев, 998 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 1036 случаев, 401 выздоровевший, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1031 случай, 947 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 955 случаев, 829 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 868 случаев, 794 выздоровевших, 14 смертей;

8. Невинномысск - 824 случая, 748 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 777 случаев, 598 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 730 случаев, 576 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 704 случая, 554 выздоровевших, 26 смертей;

12. Ессентуки - 685 случаев, 595 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 661 случай, 589 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 642 случая, 422 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 586 случаев, 549 выздоровевших, шесть смертей;

16. Труновский район - 586 случаев, 273 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 571 случай, 513 выздоровевших, восемь смертей;

18. Арзгирский район - 526 случаев, 495 выздоровевших, пять смертей;

19. Красногвардейский район - 513 случаев, 325 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 510 случаев, 353 выздоровевших, восемь смертей;

21. Апанасенковский район - 498 случаев, 431 выздоровевший, шесть смертей;

22. Курский район - 430 случаев, 219 выздоровевших, пять смертей;

23. Советский горокруг - 423 случая, 383 выздоровевших, две смерти;

24. Грачевский район - 415 случаев, 369 выздоровевших, пять смертей;

25. Новоалександровский горокруг - 427 случаев, 354 выздоровевших, четыре смерти;

26. Новоселицкий район - 375 случаев, 241 выздоровевший, пять смертей;

27. Туркменский район - 371 случай, 338 выздоровевших, пять смертей;

28. Железноводск - 354 случая, 332 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 298 случаев, 257 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 283 случая, 217 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 221 случай, 109 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 125 случаев, 105 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведения на утро 10 октября, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 23115 раз. Выздоровлением завершились 18109 случаев, смертью - 453.