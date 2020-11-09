Отек от плеча до пальцев: "Руки-Базуки" признался, что вазелин медленно убивает его

Кирилл Терешин сейчас и во время первого обследования Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Терешин, более известный как "Руки-Базуки", пожаловался, что вазелин медленно убивает его. Блогер на ночь глядя записал обращение, в котором показал, что оттек поразил его руки от плеч до пальцев. По словам парня, такое у него впервые.

- Отрава отнимает мою жизнь. Я жду ответа клиники, в которой удалял левый трицепс, я не глупый. По плану уже давно пора, - написал Кирилл Терешин в социальных сетях.

Ранее блогеру прооперировали левый трицепс. В конце ноября 2019 года хирург Дмитрий Мельников и его команда удалили около 1,5 килограмма веществ. Тогда стало известно, что "Руки-Базуки" колол вазелин, а не синтол. Свой выбор Терешин объяснил дешевизной продукта. В беседе с корреспондентом "КП" Дмитрий Мельников сообщил, что фрику надо в течение пары месяцев восстанавливаться и снова ложиться на операцию. Пока что удаление проходит более-менее безопасно - трудности начнутся на бицепсах.

Операцию на левый трицепс сначала отменили из-за коронавируса. В июле Терешин заговорил, что скоро вновь ляжет в больницу. Но вместо этого снялся в двух фильмах и заработал на прямых эфирах своих состоятельных коллег.

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