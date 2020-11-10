«Маме ничего не рассказывай»: на Ставрополье мать опубликовала видео издевательств няни над сыном

Горе- няня и не догадывалась, что ее страшные выходки с детьми будут обнародованы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сети появилось видео, как в одном из домов катается на самокате семилетний малыш, а сзади него стоят двое детей помладше: мальчик и девочка.

Женщина в красном халате подходит к мальчику и бьет его по лицу, отбирая у него ершик. По всей видимости, двухлетний малыш приволок его из ванной комнаты, чтобы поиграть. Позже выяснилось, что героиня этого ролика няня детей.

Случай произошел недавно в городе Минеральные Воды Ставрополья. Мать детей опубликовала видео в местные паблики с призывом помочь найти и наказать горе-няню.

Как рассказала отчаявшаяся ставропольчанка «КП-Северный Кавказ», эту женщину она нашла по объявлению в интернете.

- Год назад я увидела в местном паблике пост женщины с просьбой о помощи. Она рассказывала, что муж выгнал ее с двумя детьми из квартиры. Они оказались без вещей и денег на холодной улице. Мы с мужем жили в частном доме, но у нас была снята квартира с хорошим ремонтом в городе. Я предложила этой женщине с малышами пожить там бесплатно, пока она не найдет средства для существования, - делится Дарья.

По ее словам, брошенная на улицу мать показалась ей добрым человеком, хорошо относилась и к ней, и к ее детям. Дарья всячески помогала им: отвозила продукты, вещи, средства личной гигиены.

- Через год мы с мужем развелись. А я работаю день через день, оставлять двоих детей маленьких дома без присмотра взрослых не могла. Тогда мы договорились с этой женщиной по имени Саида, что я буду привозить ей моих детей, как няне. За эту услугу я платила ей в день тысячу рублей, при этом обеспечивала всем нужным и своих детей и ее. Я относилась к этой женщине, как к родной сестре.

О том, что миловидная женщина окажется жестокой няней, избивавшей двухлетнего сына, Дарья и подумать не могла.

- Однажды мой старший сын перед тем, как я уходила на работу спросил: «Мам, а с кем мы останемся сегодня, с няней? Можно, мы сами лучше дома у себя останемся?» Я объяснила ему, что пока зарабатываю для вас деньги, не могу оставить вас без присмотра взрослых. А недавно я проверяла телефон семилетнего сына и наткнулась на ужасающее видео, - плача рассказывает мать двух сыновей.

- Раньше я замечала на теле младшего сына незначительные травмы, но няня объясняла это тем, что они гуляли на детской площадке, а непоседливый малыш упал. Но после просмотра видео я попросила старшего сына рассказать подробности инцидента. И тут выяснилось, что эта Саида часто избивала малыша. Сын вспоминает, как она пыталась надеть младшему колготки, тот противился, а она сильно ударила его кулаком по животу. Малыш кричал и плакал, падал на пол. А старший сын испуганно его поднимал, слушая от няни: «Маме ничего не рассказывай, это такой метод воспитания». Мой семилетний ребенок говорит мне плача, «Мам, я молчал, чтобы ты могла ходить на работу, чтобы у нас были деньги».

По словам Дарьи, она после этого инцидента обращалась в правоохранительные органы с заявлением:

- В полиции мне сказали, что надо пройти судмедэкспертизу. Но так как видео двухнедельной давности, судмедэкспертиза не дала никакого результата. Соответственно, в полиции мне объяснили, что они вынуждены отказать мне в возбуждении уголовного дела. Я просто, как мать, хочу, чтобы эта женщина ответила за свой ужасный поступок по отношению к моим детям, - сетует мать двоих сыновей Дарья.