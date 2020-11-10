Студент Ставропольского филиала РАНХиГС – призер Первенства России по спортивному ориентированию

Фото: пресс-служба вуза

Темиркан Ехтанигов, студент Ставропольского филиала РАНХиГС, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию - призер Первенства России.

- Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором ты ощущаешь себя максимально свободным. Хотя перед тобой и стоит задача пробежать через все заданные на карте контрольные пункты, где путь до них выбираешь сам. Ты можешь, не глядя в карту, бежать по тропинке, можешь, не отрываясь от нее, чуть сбавив темп, бежать по густому лесу или сложному рельефу. Я начал заниматься ориентированием 7 лет назад. За это время побывал в Пермском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан, Карелии, Ленинградской и Псковской областях, познакомился с огромным количеством интересных людей, узнал, насколько огромна наша страна. Несмотря на то, что тренировался я усердно, мои результаты в первые годы не соответствовали моей физической подготовке, так как на дистанции я отказывался думать и просто бежал, сломя голову. Позже я понял, что победить можно, благодаря двум составляющим ориентирования – физической и интеллектуальной подготовке. Открыв этот элемент ориентирования, я по-настоящему его полюбил, а количество успешных выступлений увеличилось. Ориентирование – это спорт, и выигрывает в нем тот, кто быстрее остальных преодолел всю дистанцию. Поэтому, помимо личного предпочтения, на выбор пути влияют еще множество факторов: длина дистанции, препятствия или то, сколько сил у тебя осталось. От этого ориентирование становится только интереснее. Во время соревнований приходится действовать, исходя из ситуации, как в жизни. Ориентирование в незнакомой местности требует находчивости, смелости, выносливости и силы духа, умения быстро принять правильное решение или исправить ошибочно выбранное. И это развивает, на мой взгляд, одно из самых главных качеств личности, формирующее успешность профессионального юриста – стремление к самосовершенствованию, – поделился Темиркан Ехтанигов, студент 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС.