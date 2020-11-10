«Мстят за жестокое детство»: в Ставрополе психолог объяснила, почему няни жестоко относятся к малышам

Почему в последнее время няни жестоко относятся к малышам, «КП-Северный Кавказ» рассказала ставропольский психолог Людмила Полянова Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сеть взорвал ролик, который опубликовала отчаявшаяся жительница Ставрополья. Мама двух детей поделилась видео издевательств няни над двухлетним сыном. Причем, как призналась женщина, она доверяла этой работнице, как родной сестре.

Год назад жительница Минеральных Вод прочитала в сети пост о помощи. Там писали, что женщину по имени Саида с двумя детьми выгнал на холодную улицу муж. Добродушная ставропольчанка Дарья приютила ее в своей съемной квартире: кормила, помогала деньгами и вещами для детей.

Спустя год Дарья развелась. Чтобы не лишаться работы, она попросила Саиду побыть няней для своих двух малышей.

За эту услугу Дарья платила женщине тысячу рублей в день. Однако, вместо благодарности, она избивала, ругала ее сыновей, грозилась тем, что поругает сильнее, если об этом узнает мать. По словам Дарьи, после просмотра видео с жестоким обращением к сыну, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением:

- В полиции мне сказали, что надо пройти судмедэкспертизу. Но так как видео двухнедельной давности, судмедэкспертиза не дала никакого результата. Соответственно, в полиции мне объяснили, что они вынуждены отказать мне в возбуждении уголовного дела. Я просто, как мать, хочу, чтобы эта женщина ответила за свой ужасный поступок по отношению к моим детям, - сетует мать двоих сыновей Дарья.

Почему в последнее время няни жестоко относятся к малышам, «КП-Северный Кавказ» рассказала психолог Людмила Полянова:

- К сожалению, такие случаи бывают часто. Нередно работать с детьми идут люди, которые подвергались насилию и жестокости в детстве. Они идут работать с детьми, что реализовать свои ощущения унижения и насилия, испытавшие когда, мстят за жестокое детство. Поэтому родителям нужно очень внимательно относиться при подборе няни. В данной истории этот случай крайне тяжело может повлиять на психику малыша. Ситуацию осложняет возраст мальчика: он не может пока проговорить свои ощущения. А разговор облегчил бы этот стресс. Ребенок ощутил здесь и физическое и психологическое насилие со стороны взрослого. Плюс он испытал ощущение, что мама с папой не защитили сына. Малыша обязательно нужно привести к детскому психотерапевту, к психоаналитику. Эти специалисты используют проективные методики в своей работе: с помощью рисунков, сказок они помогут мальчику пережить этот стресс. Если этого не сделать, то последствия этих ощущений вольются во взрослом возрасте. Рано или поздно этот человек отыграет на других эту жестокость, объяснила Полянова.

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