«Кислород уходит тоннами»: врач неотложки рассказал о спасении больных коронавирусом

Медики работают на пределе своих сил Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставрополь с населением почти полмиллиона человек обслуживают 32 выездные бригады скорой медицинской помощи. Среди них девять работают с потенциально зараженными COVID-19. Жалобы на задержки главврач станции скорой помощи Антон Фарсиянц слышит каждый день.

- Задержки закономерны и связаны с условиями работы станции во время пандемии, - спокойно объясняет он. - Вызовов много, врачей мало и едут они в первую очередь к тем, у кого не только температура. В сложившейся ситуации по таким вызовам бригада имеет право на задержку до 2 часов, потому что есть более тяжелые больные - с одышкой, низкой сатурацией (насыщением крови кислородом — Ред.) к которым бригада должна ехать в первую очередь.

Иногда из-за отсутствия мест в ковидных стационарах бригаде приходится везти больного из Ставрополя в другой город - Пятигорск, Солнечнодольск, Кочубеевское, а это еще больше продлевает ожидание для больных и повышает нагрузку на бригады. По словам главврача, увеличить их число возможности нет из-за отсутствия кадров. Тяжело и сотрудникам администрации: с начала пандемии уволились 6 человек. Без притока в «скорую» молодых фельдшеров, медицинских сестер и братьев, в том числе из медицинского университета, было бы совсем туго. Осложняет ситуацию и заболеваемость врачей и фельдшеров, которых по санитарным правилам при первых симптомах необходимо изолировать на две недели. Несмотря на повышенные меры безопасности более 60 сотрудников на станции переболели коронавирусом, а один из врачей, заболевший еще весной, до сих пор не вышел на работу из-за осложнений.

Корреспондент "КП" встретилась с врачами скорой помощи Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

- Если я заболею, не думаю, что объявится хотя бы один желающий на мое место, - рассуждает фельдшер Вадим Ладеев, проработавший на станции больше 15 лет. - Охотников работать с такой нагрузкой немного. У нас есть сотрудники, которые с начала пандемии не видели жен и детей. Боятся подвергать семью рискам.

Для Вадима и его коллег дежурство начинается в 8 утра и длится сутки. Каждые 12 часов сменяется только водитель, а фельдшер продолжает отрабатывать вызовы, находясь в защитном костюме. Его помощь нужна многим.

- Заболевают целыми семьями, - рассказывает Вадим. - Два дежурства назад выезжал в квартиру, где живет семья из 7 человек. От младенца до пожилых - все перезаражались. В первую очередь оказываем симптоматическую терапию — сбиваем температуру, даем кислород, если сатурация низкая. Решение о госпитализации принимаем после консультаций со старшим врачом станции скорой помощи. Дальше узнаем наличие мест в городских стационарах. Если нет — везем в район.

Фельдшер Вадим Ладеев в последнее дежурство выезжал по 16 адресам Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Распределение пациентов в районы позволяет избегать очередей из карет скорой при передаче пациентов в госпиталь. В Ставрополе задержка сдачи пациента не превышает полутора часов, тогда как в городах-миллионниках могут прождать и полдня. Нет пока проблем и с кислородом, хотя расход баллонов вырос в 10 раз.

- Кислород уходит тоннами, но его хватает, - признает Антон Фарсиянц. - Есть необходимость в большем числе одноразовых костюмов. Поставщики завышают цены. Сейчас 1 костюм стоит до 1800 рублей! Хорошо, если пациент не с COVID-19. Тогда костюм можно не снимать и ехать дальше. Хотя в большем количестве случаев защитный костюм должен меняться сразу.

Фельдшер Вадим Ладеев признается, что не раз уже задумывался об уходе из-за большого стресса. Но пока он находит в себе силы выходить в смену:

- Мы давно эмоционально выгорели и делаем все на автомате, но кто-то же должен это делать. Вирус с нами минимум еще на полтора года, и придется научиться жить и работать в новых условиях.