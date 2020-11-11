"Я с ужасом жду будущее": врач из "красной зоны" рассказала о более тяжелом течении коронавируса

Дарья Бугарева, работая 7 месяцев с коронавирусом, ни разу не заразилась Фото: Предоставлено героем публикации

Врач-инфекционист ставропольской Краевой инфекционной больницы Дарья Бугарева уже семь месяцев работает в "красной зоне". Девушка за это время спасла "тяжелую" коллегу и сотню других пациентов. И даже ни разу не заразилась. Как уберечь себя от коронавируса и почему будущее с инфекцией может быть ужасным - доктор рассказала журналисту "КП".

На начало пандемии Дарья в течение 6 лет работала инфекционистом в стационаре, вылетала на помощь к коллегам в другие города и регионы. И когда коронавирус пришел в Россию, она была наготове. Каждый день брала на работу вещи, потому что могли закрыть на карантин.

- Проснулась, пришла на работу. Переоделась в защитный костюм. В этот момент пытаешься забыть, что он такой неудобный. Особенно - летом. Через время начинаешь с трудом дышать - аж хочется сорвать маску. Но собираешься, идешь и работаешь.

Дарья в лучшем случае возвращалась домой после 9 часов вечера. Обедала и ужинала бутербродами, пока работала с картами - другого времени просто не было Фото: Предоставлено героем публикации

В жару дискомфорта в костюме не миновать, признается Дарья. Лайфхаков мало. Мылили очки, чтобы не запотевали. Надевали памперсы. А когда в сети появилось фото тульской медсестры в нижнем белье, стали думать, не повторить ли. Но не стали - "с учетом моральных аспектов".

- В августе течение болезни утяжелилось. И это самое страшное для врача. Несмотря на наши усилия, люди умирали почти каждый день. Доктору очень тяжело терять своих пациентов. И еще в таких количествах. Но труднее всего лечить семейные пары, которые прожили вместе больше 50 лет. Они постоянно интересуются состоянием друг друга. Иногда приходит момент, когда один из них вот-вот умрет: состояние очень тяжелое. Как сообщить об этом, чтобы больной супруг не упал духом и выжил? Вот это задачка. У меня было три таких случая. Все закончились благополучно, но могло быть иначе.

"Для инфекциониста всегда интересно работать в разгар пандемии. Это опыт", - признается Дарья Фото: Предоставлено героем публикации

А осенью в Ставрополь привезли инфицированного врача. 62-летняя больная была в тяжелом состоянии - что-то между кислородом и аппаратом ИВЛ. Легкие на 70% поражены. Осложнялось все тем, что женщина страдала сахарным диабетом и гипертоническими заболеваниями.

- Мы думали ее переводить на ИВЛ, а это чаще всего говорит о критическом состоянии. Шансы выжить уменьшаются, - говорит Дарья. - Но прогнозируемого ухудшения не произошло. Три дня она лежала у меня в прон-позиции [на животе - Ред.] в памперсе, не шевелясь и не снимая кислород. Вот эта сила воли! Через полтора месяца мы ее выписали домой. Ей даже не пришлось где-то долечиваться. На днях созванивались, говорит, что КТ показало ей полное восстановление легких.

"Что сделаю в первую очередь, если пандемия завтра закончится? Вернусь на работу" Фото: Предоставлено героем публикации

На будущее коронавируса Дарья смотрит "с ужасом". В Ставрополе грипп начнется в ноябре-декабре, а значит, вдвое увеличится число больных разными инфекциями.

- Мы не знаем, как грипп будет вести себя с коронавирусом. То ли они будут вытеснять друг друга, то ли один вирус будет усиливать другой. И это может привести к не лучшему развитию событий. Поэтому я с ужасом жду будущее, когда начнется грипп. Уже сейчас больные стали тяжелее.

За семь месяцев работы Дарья так и не переболела коронавирусом.

- Лучшая профилактика от будущих проблем с инфекциями - это вакцинация. Прививка от гриппа у нас есть, и ее надо было делать в сентябре. А когда появится вакцина от COVID-19 - сделать и ее. Лично я поведу свою семью на вакцинацию, потому что видела последствия болезни. А пока надо носить маску, мыть руки и капать в нос "Гриппферон", чтобы инфекция не распространилась дальше носоглотки.

ЭКСКЛЮЗИВ KP.RU

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