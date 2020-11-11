Турист из Москвы пропал в Минеральных Водах при загадочных обстоятельствах

Александр Иншев приехал на Ставрополье на отдых

В Минеральных Водах при загадочных обстоятельствах пропал 30-летний турист из Москвы Александр Иншев. О пропаже человека сообщил представитель поискового отряда "Лиза Алерт".

Ориентировка на Александра Иншева. Фото: "Лиза Алерт"

Александр приехал на Ставрополье отдыхать. Утром 9 ноября он созвонился с мамой и сообщил, что вечером улетает из Минеральных Вод. Однако так и не улетел. Мужчина даже не зарегистрировался на рейс. Телефон выключен.

Внешние приметы: рост в 185 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.

Одежда: серое пальто, черные ботинки. С собой была дорожная сумка.