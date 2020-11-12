Живодер насмехается над егерями, развешивая шкуры редких зверей на знаках «Охота запрещена»

Вот такую картину видят в заказнике Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестный браконьер показательно распял охраняемого дикого зверя на знаке о запрете охоты в заповеднике «Беспутская поляна» на Ставрополье. Шкуру растянули между столбов под предупреждением о недопущении заезда на территорию, разведении огня, выпаса скотины, распашки земель, спортивной и любительской охоты. Предположительно, от рук живодера погибла косуля. В краевом Минприроды «КП-Северный Кавказ» рассказали, что вопиющий инцидент взяла под контроль полиция, изверга разыскивают. К слову, за месяц это уже второй такой случай. Первого ноября с информационного табло сняли окровавленные шкуры кабанов. Жестокое деяние сегодня квалифицируют по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Ведется расследование, в том числе сотрудниками территориальных отделов полиции города Ставрополя и Шпаковского муниципального района.

Местные просят наказать браконьеров по всей строгости закона

- Были изъяты и направлены на экспертизу вещественные доказательства, - комментируют в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. - Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства совершения фактов добычи диких животных, а также определить виновных лиц для привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

На территории заповедника патрулируют госиинспекторы Минприроды края и егерской службой «Дирекции особо охраняемых природных территорий СК».

- Учитывая экологическую опасность совершенных неизвестными лицами деяний, представляющих собой угрозу для сохранения природного биоразнообразия региона, а также демонстративно проявленное неуважение к природоохранному законодательству и общественной нравственности, расследование произошедшего находится на особом контроле всех заинтересованных служб и ведомств, - уточнили в ведомстве.

Государственный природный заказник «Беспутская поляна» с прошлого века — обитель находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

Жители Ставрополья пребывают в шоке от произошедшего. Некоторые всерьез опасаются, что такие люди, сдирающие шкуру с животных ради забавы, способны в будущем проделать то же с людьми.