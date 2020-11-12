Ставропольский филиала РАНХиГС о расширении эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных органов

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С августа 2020 года по инициативе минэкономразвития в России запущен пилотный проект, автоматизирующий работу с досудебными жалобами бизнеса на решения контролирующих органов.

Изначально в эксперименте задействованы МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор, но уже сейчас готовность принять в нем участие подтвердили Минпромторг, ФНС, Росреестр, Роспотребнадзор, Росаккредитация и Ростуризм.

В 2021 году предполагается расширить масштабы эксперимента за счет включения в него еще 16-ти ведомств, что, по мнению эксперта, позволит сделать процедуру удобной для всех участников контрольно-надзорной деятельности, а результаты максимально объективными.

Другой несомненный плюс – возможность для государственных органов анализировать и унифицировать правоприменительную практику, снизить издержки на судебное разбирательство и, тем самым, существенно повысить эффективность государственного управления.

- Для бизнеса судебные разбирательства также чреваты финансовыми, временными, репутационными и иными издержками, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС. Теоретически предложенный порядок подачи жалоб удобен. В рамках ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации КНД» (предназначена для обеспечения цифровизации контролирующих ведомств) создается отдельная подсистема. Для заявителя портал госуслуг останется единой точкой входа, в перспективе в ряде случаев возможно направление жалоб через региональные порталы. С этими порталами система связана,и поступившие жалобы будут автоматически распределяться между ведомствами. Далее система будет определять конкретного чиновника, который уполномочен рассматривать жалобу, контролировать срок ее рассмотрения, а также собирать однотипные жалобы для формирования базы аналитической информации.

- Можно предположить, чтобизнес проявит заинтересованность во внедрении этого цифрового инструмента, - резюмирует Геннадий Шевченко, - как ни крути, а удобства налицо.

Завершая эксперимент, правительство определит те виды госконтроля, для которых досудебное обжалование решений госорганов будет обязательным. А уже с 2023 года без прохождения этой процедуры судебное обжалование решений контролеров станет невозможным.