На Ставрополье многонациональная семья попала в Книгу рекордов России

Фото из личного архива семьи Шаинидзе

Многонациональная семья из города Минеральные Воды Ставрополья попала в Книгу рекордов России.

Теперь их имена зафиксированы в разделе, как «Наибольшее количество детей, рожденных одной матерью за 10 лет, в России».

Так, в семье Шаинидзе воспитываются восемь детей. Старшего сына – Георгия супруги Марина Оганесян и Ираклий Шаинидзе родили в 2010 году. А через год у них появился Давид, еще через год София. Следом – Мария.

В 2014 году был небольшой «перерыв», как это обычно называют многодетные мамы, а уже в 2015 на свет появилась Кристина. В 2016 – Милена, в 2017 – Арианна. И в 2019 году семья пополнилась Дианой.

- Мы с мужем познакомились в Минеральных водах в 2007 году, я тогда занималась предпринимательской деятельностью на центральном рынке. Через два года мы сыграли армяно-грузинскую свадьбу. После рождения первого сына, я думала, что на нем и остановлюсь, были тяжелые роды. Потом «во вкус вошла» и стала рожать почти каждый год, - рассказала «КП-Северный Кавказ» многодетная мама Марина.

Фото из личного архива семьи Шаинидзе

Старшие дети занимаются кавказскими танцами, вокалом и учатся играть на фортепиано. Правда, второй сын Давид, решил, что футбол ему ближе, чем танцы и «ушел» в спорт.

Кстати, 10-летний Георгий мастерски готовит шашлык, знает все тонкости и нюансы. Так как он - старший из восьми детей, то по субботам школьник любит жарить мясо для большой семьи.

Фото из телевизионного шоу "Лучше всех"

Свой талант мальчик продемонстрировал всей России на телевизионном шоу «Лучше всех» в этом году. Тогда маленький житель Ставрополья развернул в студии программы небольшой мангал и учил гостей мариновать и жарить сочные куски мяса.

Пока родители двух мальчиков и шести девочек работают, в воспитании детей маме Марине помогает свекровь.

- Я сама росла в многодетной семье, где росли 4 сестры. С юности нянчилась с племянниками и полюбила детей. Хочу, чтобы мои дети внесли свои имена в историю Ставрополья, как талантливые, трудолюбивые и честные жители, - делится мама-рекордсменка Марина.