В Северной Осетии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь

Все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, будут направлены на оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за коронавируса в республике Северная Осетия приостановили плановую медицинскую помощь. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Сейчас в штатном режиме работают эндокринологический, онкологический и психиатрический диспансеры и другие медицинские центры.

Эти меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья жителей республики.

Как отметили в ведомстве, сейчас все силы системы здравоохранения будут направлены на оказание помощи пациентам с COVID-19.

При снижении количества тяжелых больных в стационарах и улучшении эпидемиологической ситуации в регионе медицинские учреждения вернутся к штатному режиму работы.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 8246 человек (+71 за сутки), из них: 7392 выздоровели, 73 летальных случаев; число активных случаев (число больных сейчас – 781 человек.