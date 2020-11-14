У находящегося в СИЗО экс-сенатора Арашукова подозревают COVID-19

Арашуков сдал текст на наличие у него вирусного заболевания. Защитник добавил, что результат анализа на коронавирус будет известен в начале следующей недели Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Медики СИЗО «Лефортово» не пускают наблюдателей и адвокатов к экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.

Дело в том, что врачи подозревают, что бывший чиновник заразился COVID-19. Об этом заявил его адвокат Владимир Постюк.

По его словам, Арашуков сдал текст на наличие у него вирусного заболевания. Защитник добавил, что результат анализа на коронавирус будет известен в начале следующей недели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 января сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в присутствии Александра Бастрыкина и Юрия Чайки. Его обвиняют в двух заказных убийствах по политическим мотивам.

В 2010 году, по сведениям следствия, юный Арашуков стремился занять место премьер-министра КЧР и «заказал» сначала лидера молодежного движения, отказавшегося ему помогать, а потом и одного из кандидатов на высокий пост.

В тот же день арестовали и «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова. Советник генерального директора «Межрегионгаза», по данным правоохранителей, создал преступное сообщество, куда входил и его сын. Члены группировки похищали газ у «Газпрома», пользуясь различными преступными схемами.

Где-то недостачу списывали на транспортные потери, где-то создавали несуществующих абонентов, а где-то просто срывали пломбы с газовых счётчиков, аннулируя все показания. Следствие считает, что таким образом им удалось похитить «голубое топливо» на сумму порядка 32 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Северной Осетии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь

Эти меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан (подробнее)