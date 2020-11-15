В шестиэтажном жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв: пострадали двое мужчин

Эвакуированы 200 человек. Фото с места ЧП: МЧС России по СК

В Ставрополе произошел пожар в квартире на улице Пригородная 235/2. ЧП случилось из-за взрыва газа, сообщает источник "КП", знакомый с ситуацией.

Фото с места ЧП: МЧС России по СК

Сообщение о пожаре поступило в 13:45. По информации МЧС России по Ставрополью, горел одноподъездный, шестиэтажный дом. Газ в здание не проведен. По одной из версий, взорвался баллон.

- Взрыв с последующим горением произошел на 1 этаже, пожар перекинулся на две соседние квартиры. Произошло обрушение не несущей стены, которая разделяла квартиры, - сообщает источник "КП".

В тушении задействовали 55 человек и 17 единиц техники. Пожарные работали по системе "1 бис", то есть в усиленном режиме. Площадь возгорания оценили в 70 квадратных метров. В 14:11 пожар удалось локализовать, а в 14:30 - полностью ликвидировать.

Фото с места ЧП: "КП"

Фото с места ЧП: МЧС России по СК

- Есть пострадавшие: это двое мужчин. С термическими ожогами они доставлены в РБ, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ставрополью. Источник "КП" уточняет, что состояние раненых тяжелое.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16 ЧАСОВ

- Двое мужчин с тяжелыми термическими ожогами доставлены в больницу. Амбулаторно оказана помощь одной женщине. У нее тоже термические ожоги, но она отказалась от госпитализации. Официально у нас трое пострадавших, но были еще два человека. Они отказались от чего-либо и куда-то исчезли с места пожара, - сообщает пресс-служа МЧС по Ставропольскому краю.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17 ЧАСОВ

По факту пожара Прокуратурой Ставропольского края организована проверка. На месте замечены прокурор Александр Лоренц, губернатор Владимир Владимиров и мэр Иван Ульянченко. Последний сообщил, что всех жильцов дома временно поселят в школе №11.