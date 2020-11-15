«Не жалуется»: адвокат рассказал о самочувствии заболевшего Арашукова

Медики подозревают, что бывший чиновник заразился COVID-19 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи СИЗО «Лефортово» не пускают наблюдателей и адвокатов к экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.

Дело в том, что медики подозревают, что бывший чиновник заразился COVID-19. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал его адвокат Владимир Постюк.

- Мы, как адвокаты, регулярно посещаем «Лефортово» для ознакомления с материалами дела Арашуковых. На днях, когда я явился туда снова, мне и моим коллегам сказали, что любое общение с Рауфом Арашуковым пока невозможно. Рауф сдал тест на наличие у него вирусного заболевания. Скорее всего, речь идет о COVID-19, - поделился Постюк.

Однако, по словам адвоката, пока рано говорить о заражении, так как результаты теста на коронавирусную инфекцию придут в понедельник, 16 ноября, либо в среду, 18 ноября.

- Рауф никогда не жалуется на здоровье. Он - крепкий молодой мужчина, который даже, находясь под арестом, следит за своим здоровьем. Вместе с отцом они регулярно выполняют физические упражнения в «Лефортово». Если результат теста придет положительный, то скорее всего, медики займутся его лечением там на месте. Они и так находятся в изоляции от общества, не думаю, что их переведут в другое место. В «Лефортово» медперсонал профессионально и качественно выполняет свою работу, если диагноз коронавирусная инфекция и подтвердится, то, думаю, что мой подзащитный получит необходимое лечение, - прокомментировал адвокат Рауфа Арашукова Владимир Постюк.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 января сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в присутствии Александра Бастрыкина и Юрия Чайки. Его обвиняют в двух заказных убийствах по политическим мотивам.

В 2010 году, по сведениям следствия, юный Арашуков стремился занять место премьер-министра КЧР и «заказал» сначала лидера молодежного движения, отказавшегося ему помогать, а потом и одного из кандидатов на высокий пост.

В тот же день арестовали и «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова. Советник генерального директора «Межрегионгаза», по данным правоохранителей, создал преступное сообщество, куда входил и его сын. Члены группировки похищали газ у «Газпрома», пользуясь различными преступными схемами.

Где-то недостачу списывали на транспортные потери, где-то создавали несуществующих абонентов, а где-то просто срывали пломбы с газовых счётчиков, аннулируя все показания. Следствие считает, что таким образом им удалось похитить «голубое топливо» на сумму порядка 32 миллиардов рублей.