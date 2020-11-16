Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 16 ноября 2020 года. Рассказываем о том, сколько заболевших, выздоровевших и умерших в городах и районах Ставрополья. Последние данные Роспотребнадзора - в материале "КП".

Данные на 15 ноября. Как только поступит свежая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4207 случаев, 3363 выздоровевших, 176 смертей;

2. Буденновский район - 1430 случаев, 1072 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1214 случаев, 1015 выздоровевших, 19 смертей;

4. Шпаковский район - 1080 случаев, 426 выздоровевших, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1053 случая, 978 выздоровевших, 25 смертей;

6. Кисловодск - 1042 случая, 863 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 885 случаев, 809 выздоровевших, 18 смертей;

8. Невинномысск - 865 случаев, 808 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 817 случаев, 684 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 755 случаев, 607 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 739 случаев, 610 выздоровевший, 27 смертей;

12. Ессентуки - 710 случаев, 643 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 668 случаев, 603 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 658 случаев, 438 выздоровевших, 13 смертей;

15. Труновский район - 611 случаев, 297 выздоровевших, семь смертей;

16. Изобильненский район - 602 случая, 570 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 582 случая, 555 выздоровевших, восемь смертей;

18. Красногвардейский район - 547 случаев, 355 выздоровевших, одна смерть;

19. Апанасенковский район - 542 случая, 481 выздоровевший, семь смертей;

20. Левокумский район - 538 случаев, 391 выздоровевший, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 530 случаев, 500 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 460 случаев, 415 выздоровевших, четыре смерти;

23. Курский район - 443 случая, 234 выздоровевших, пять смертей;

24. Грачевский район - 438 случаев, 402 выздоровевших, шесть смертей;

25. Советский горокруг - 433 случая, 395 выздоровевших, две смерти;

26. Новоселицкий район - 379 случаев, 245 выздоровевших, пять смертей;

27. Железноводск - 376 случаев, 343 выздоровевших, три смерти;

28. Туркменский район - 374 случаев, 340 выздоровевших, пять смертей;

29. Кировский горокруг - 308 случаев, 270 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 301 случай, 239 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 232 случая, 184 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 127 случаев, 107 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке на утро 16 октября, в Ставропольском крае коронавирусом обнаружили у 23952 местных жителей. От инфекции спасли 19247 зараженных, скончались 471 пациентов.