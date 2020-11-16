В Ингушетии из-за кровной мести у дома застрелили мужчину

Причастных к убийству еще не поймали. Фото с места: СКР по РИ

В городе Сунжа в Ингушетии неизвестные расстреляли 37-летнего мужчину. По предварительной версии, мотивом для убийства стала кровная месть, сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Утром неизвестные дождались, когда жертва выйдет из дома на улице Комсомольская. Как только он появился и сел в машину, киллер произвел несколько выстрелов из пистолета. Сразу после этого неустановленная группа скрылась на "ВАЗ". Пострадавший умер не сразу, к месту преступления успела подъехать "Скорая". Но по дороге мужчина скончался.

План "Перехват" результатов не дал. Следственный комитет по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

- В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы и пули предположительно калибра 9 мм, металлические фрагменты (предположительно оболочки от пуль), мобильный телефон, автомобиль марки «ВАЗ-2111», в котором находился погибший, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению и ищут другие улики.