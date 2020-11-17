«Дерево сломало тело, но не сломило дух!»: 9-летний мальчик, выживший после несчастного случая на детской площадке, полетит в Испанию

Врачи вернули ребенка с того света

«Ничего не предвещало беды», - вспоминают в семье Цаллаевых. – «Давид побежал на детскую площадку к старшему брату, вдруг послышался хруст».

Вечером 2 июня на 9-летнего Давида рухнуло громадное дерево. Сегодня от него остался пень диаметром три метра.

Мальчика нашли у детской горки. В Республиканскую клиническую больницу Давид попал в состоянии клинической смерти с практически несовместимыми с жизнью травмами. Врачи диагностировали перелом основания черепа с оттеком головного мозга и разрыв легочных тканей . Реаниматологи совершили чудо, запустив ребенку сердце.

На месяц Давид завис между небом и землей под аппаратом ИВЛ. В итоге выкарабкался, но оказался в «состоянии малого сознания», когда некоторая двигательная активность и работа органов сохранились, однако требуется долгая реабилитация, чтобы восстановить прочие функции.

Давиду предстоит долгий путь восстановления

Родители высылали документы в разные центры. Месяц мальчиком занимались в московской клинике Рошаля. Приглашали в еще одну — тоже в России, вот только, по отзывам, там едва ли помогают. В хорошей клинике Германии выставили счет больше 80 тысяч евро за месяц реабилитации, что очень дорого. Цаллаевы отправили документы Давида в испанский центр, где получилось подобрать 4-месячный курс за 78 тысяч евро.

И этих денег у простой семьи, конечно, не оказалось. Родители Давида обратились за помощью к землякам, историю чудом выжившего 9-летнего мальчика рассказывали по местным телеканалам, в социальных сетях, осетинские спортсмены. Невероятно, но всего за два дня на карту пришли 602 392 рублей. Еще через день сумма сбора превысила миллион. Люди слали по 100, 200, 3000 рублей. Одна семья лично принесла домой к Цаллаевым 50 тысяч рублей! Через две недели на счету родителей Давида насобиралось больше половины суммы. Еще за неделю счет пополнился на 2 млн. А накануне недостающие полтора миллиона пришли парой переводов!

- Оставшуюся часть необходимых средств пожертвовали «тайные волшебники», которые пожелали остаться неизвестными, - рассказывает мама Ванда Цаллаева.

Теперь мальчику предстоит вылететь в Испанию, где его уже ждут в реабилитационном центре. А кто виновен в том, что дерево едва не убило ребенка на детской площадке – разбираются следователи.

- Дерево сломало тело, но не сломило дух! – говорят родители.