Швабра против ножа: смелая продавщица дала отпор вооруженному грабителю

За разбой мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по РСО-Алания

Продавщица мыла пол, когда в 10 часов утра заявился грабитель под видом покупателя. Молодой человек с заинтересованным видом заглядывал в аквариумы — это был магазин живой рыбы во Владикавказе, совсем не вызывая подозрений. Когда продавец подошла ближе назвать цену, он обернулся и угрожающе потребовал всю выручку.

Став жертвой ограбления, 58-летняя женщина сжала в руках швабру и стала самообороняться! Парочка ударов пришлись точно по преступнику, который в ответ замахнулся большим кухонным ножом, что был спрятан под курткой.

Грабитель был вооружен ножом. Фото: ГУ МВД по РСО-Алания

Смелый продавец не пострадала. Жаль, деньги уберечь не получилось. Вооруженный лжепокупатель обчистил кассовый аппарат и бросился бежать. Впрочем, на свободе с небольшим «уловом» пробыл недолго.

- Женщина, не мешкая, вызвала полицию, и оперативники составили на подозреваемого ориентировку, - рассказывают «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Северной Осетии. - Сотрудники уголовного розыска организовали обход всего района. В кратчайшие сроки нападавший был задержан полицейскими Владикавказа. Он прятался в нежилой зоне, между гаражами.

Как выяснилось, за плечами горе-грабителя судебный срок, а обчищать магазин он отправился в пьяном виде. В этот раз следственные органы завели уголовное дело по статье 162 УК РФ, которое скоро рассмотрит суд. Разбойнику светит до 8 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Похожая история произошла 14 ноября два года назад в Минеральных Водах. Тогда продавец отбилась шваброй от грабителя с пистолетом. В разговоре с «КП-Северный Кавказ» Елена Моисеева призналась, что сама — бывший металлург из Новокузнецка, и еще в детстве научилась, как постоять за себя. Рассказывала: «Я такой человек, сначала делаю, потом думаю. Соседи хулиганили постоянно, с ножом даже, ходила разнимать».