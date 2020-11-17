Ставропольский филиал РАНХиГС: профессиональное развитие руководителей школ

Фото: пресс-служба вуза

Ставропольский филиал РАНХиГС выступил в качестве Региональной координационной площадки по проведению итоговой сессии заключительного этапа программы «Цифровая трансформация школы».

В течение четырех дней команды из восьми субъектов РФ прошли полное погружение в обучение и работу с экспертами, подготовили 4 проекта по цифровой трансформации под руководством модераторов из числа преподавательского состава Ставропольского филиала РАНХиГС.

- Наша команда «Спикер» подготовила проект, посвященный развитию функциональной грамотности школьников средствами цифровой образовательной среды. Практическая реализация данного проекта позволит всем участникам образовательных отношений оптимизировать свои взаимодействия. Проект направлен на повышение качества образования, развитие функциональной грамотности и профессионального самоопределения учащихся, так как образовательные организации зачастую сталкиваются с проблемой недоступности качественных образовательных цифровых ресурсов. Мы уверены, что участники наших команд полностью готовы к практической реализации предложенных проектных идей, а те рекомендации, которые выказали эксперты на защите проектов позволят улучшить им свои разработки, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.