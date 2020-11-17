Житель Ингушетии трижды «минировал» банк, чтобы скрыть пропажу денег на работе

«Музыка удачи» хитрого телефонного террориста не долго звучала. Теперь ему придется ответить перед законом за содеянное. Мужчину подозревают в махинациях с деньгами этого предприятия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел на одном из сельхозпредприятий Малгобекского района Ингушетии. Дело в том, что директор этой фирмы стал часто интересоваться банковским счетом, за который отвечал один из сотрудников.

На этот счет должны были поступить средства. Однако, по непонятным причинам, не приходили. Директор по этому вопросу несколько раз выезжал в отделение, которое находится в другом районе, чтобы понять, почему деньги не поступают на счет.

Каждый раз, прибыв на место, отделение «минировали». На место происшествия приезжали оперативники, выясняли детали обстоятельства.

Разочарованный директор сельхозпредприятия уезжал обратно, не разобравшийся в ситуации. Позже выяснилось, что как только начальник добирался до банка, предприимчивый сотрудник звонил и сообщал о том, что в здании находится бомба.

Так, злоумышленник три раза за две недели «минировал» местное отделение банка, чтобы скрыть пропажу денег на работе.

«Музыка удачи» хитрого телефонного террориста не долго звучала. Теперь ему придется ответить перед законом за содеянное. Мужчину подозревают в махинациях с деньгами этого предприятия, пишет телеграм-канал «База»