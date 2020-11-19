Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 19 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 19 ноября 2020 года. Говорим о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в каждом городе, городском округе и районе. Последние данные от регионального Роспотребнадзора - в материале "КП".

Данные на 18 ноября. Как только поступит новая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4376 случаев, 3540 выздоровевших, 183 смерти;

2. Буденновский район - 1494 случая, 1379 выздоровевших, 22 смерти;

3. Пятигорск - 1234 случая, 1027 выздоровевших, 20 смертей;

4. Шпаковский район - 1142 случаев, 654 выздоровевших, 26 смертей;

5. Кисловодск - 1092 случая, 918 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1089 случаев, 1006 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 918 случаев, 847 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 908 случаев, 839 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 870 случаев, 761 выздоровевший, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 778 случаев, 679 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 769 случаев, 658 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 731 случай, 645 выздоровевших, 16 смертей;

13. Кочубеевский район - 697 случаев, 616 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 690 случаев, 585 выздоровевших, 14 смертей;

15. Труновский район - 655 случаев, 508 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 627 случаев, 594 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 594 случая, 566 выздоровевших, восемь смертей;

18. Красногвардейский район - 592 случая, 483 выздоровевших, одна смерть;

19. Апанасенковский район - 594 случая, 518 выздоровевших, девять смертей;

20. Левокумский район - 559 случаев, 445 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 535 случаев, 504 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 524 случая, 469 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 482 случая, 449 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 451 случай, 299 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 445 случаев, 400 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 401 случай, 349 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 384 случая, 275 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 382 случая, 350 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 332 случая, 274 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 312 случаев, 285 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 234 случая, 186 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 132 случая, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 19 ноября, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 25029 человек. От инфекции вылечили 21744 пациентов, умерли 489 больных.