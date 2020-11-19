Студент Ставропольского филиала РАНХиГС стал призером всероссийского турнира по вольной борьбе

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Магомед Юсаев – студент Ставропольского филиала РАНХиГС – призер Всероссийских и региональных турниров, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

- Серьезную роль в моем спортивном становлении сыграл отец, он привел меня на тренировки по вольной борьбе, т.к. считал, что это вид спорта для настоящих мужчин. В борьбе есть обширная база уникальных технических приемов: подсечки, броски, захваты перевороты, которые применяются один за другим. Их надо запоминать, и в точности использовать, причем скорость мышления и реакции повышают шансы на успех. Однако без силовых нагрузок не выстоять в борьбе, это контактный спорт, где многочисленные падения, осечки и удары неминуемы. Жалеть себя нельзя. Во время поединка соперники стараются интуитивно предвидеть действия друг друга, быть внимательными при сближении, расчетливыми и готовыми отразить внезапную атаку.

Здесь нет места сомнениям и непринятым решениям, ты стараешься победить своего противника, а после окончания уважительно пожимаешь ему руку. Первую успешную схватку я провел на Первенстве Надтеречного района по вольной борьбе в 2012 году, тогда же начал понимать цену приложенных усилий и работы над собой. Пожалуй, это одно из самых ярких впечатлений начала моего спортивного пути. У меня появился стимул к ещё большим достижениям.

У борцов существует Кодекс, в котором прописано «Помни, ты — представитель одного из мужественных видов спорта, учись побеждать с честью, а проигрывать достойно». Вольная борьба притягивает меня и тем, что способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей, нужно быть целеустремленным и волевым человеком, чтобы выдерживать такое напряжение.

Спорт дал мне веру в свои силы и возможности, а когда настало время задуматься о реальной профессии, у меня не было сомнений в выборе, я решил поступить в Ставропольский филиал РАНХиГС, чтобы продолжить дело отца и стать сотрудником полиции, - прокомментировал Магомед Юсаев, студент 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС.