Дело о поножовщине в парке Ставрополя передали в суд

Фото с места происшествия

В Ставрополе закончили расследовать уголовное дело о поножовщине в парке Победы. Героями истории стали Максим Фомивко, Тимур Дотдаев и Мануш Акобян, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

5 августа 21-летний обвиняемый и его знакомый встретились в парке Победы. Из-за долга они поссорились, и молодой человек несколько раз ударил его ножом в грудь и живот. Очевидцы говорили, что перед покушением парень угрожал должнику расправой. Свидетелями ЧП также стали два курсанта санкт-петербургской медакадемии.

- Думали, может, упал и ударился об бордюр. В итоге я приложил руку к ране, и ее чуть оттолкнуло напором. Значит, рана глубокая, кровотечение сильное. Сам Руслан [имя жертвы - Прим.] сказал, что его ударили семь раз. Мы наложили ему жгут из чей-то куртки, а когда принесли лед и медикаменты - стали накладывать это на область раны, - говорили парни.

Позже к спасению подключилась Мануш Акобян, которая гуляла по парку с племянником. Она стала поддерживать диалог с пострадавшим, чтобы тот не отключился.

- Когда язык начал твердеть, я заставила Руслана его высунуть. И мы стали держать язык. Если бы он провалился, пострадавший задохнулся бы. Но он держался бодро, шутил, веселился. Сказал: "Выживу - познакомимся". Мы держали его глаза открытыми, но он говорил, что ничего не видит.

Молодые люди дождались приезда "Скорой". Когда медики прибыли на место, пострадавший потерял около 700 мл крови.

Мануш Акобян. Фото: предоставлено героем публикации

Максим и Тимур в Петербурге. Фото: предоставлено героем публикации

Максим и Тимур после спасения Фото: СОЦСЕТИ

В беседе с "КП" Максим и Тимур отмечали, что нападавший долгое время стоял неподалеку. Но позже он попытался скрыться. В тот же вечер полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел.

- 21-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу, завершил расследование уголовного дела. С утвержденным обвинительным заключением оно поступило в суд, - сказано в сообщении СКР по СК.