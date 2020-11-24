Студентка Ставропольского филиала РАНХиГС стала призером всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба вуза

Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции традиционно проводят конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.

Задачами конкурса являются развитие научного потенциала конкурсантов в области юриспруденции, вовлечение их в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в России.

Студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС Елена Переверзева, победив на региональном этапе конкурса, представила Ставропольский филиал Президентской академии в центральном аппарате ФССП России. Решением конкурсной комиссии в номинации «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы» Елена была награждена дипломом за 3 место.

- Коррупция является основным препятствием для политического, экономического и духовного возрождения, она представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Коррупция порождает диспропорции не только в системе управления и функционирования государственных институтов, но и ведет к серьезным сдвигам в сознании граждан, утрате доверия к власти.

Говорить об успехах в борьбе с коррупцией можно будет лишь тогда, когда произойдет коренной перелом в общественном сознании, будет выработана нетерпимость к любому коррупционному проявлению. Именно студенты в будущем составят основу управленческих кадров органов государственной власти и органов местного самоуправления. Поэтому необходимо воспитывать у молодежи устойчивое негативное отношение к коррупционным проявлениям. Тема работы Елены, получившая высокую оценку, доказывает небезразличное отношение молодежи к своему будущему, - прокомментировала научный руководитель, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Евгения Цыганкова.