Ставропольский филиал РАНХиГС: Минсельхоз предлагает дополнительные меры поддержки внешних поставок АПК

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Для сельхозпроизводителей-экспортеров может быть расширен перечень мер господдержки.

Минсельхоз предлагает, помимо льготных кредитов, предоставлять ее еще и в виде финансирования банками дебиторской задолженности аграриев и аккредитивов, выставленных по поручению контрагентов для оплаты поставленной продукции, а также за счет выкупа денежных требований к ним.

По задумке ведомства, это позволит обеспечить экспортерам дополнительный доступ к льготному финансированию для достижения экспортом продукции АПК объема в $45 млрд к 2030 году.

- Принятие предложенных Минсельхозом мер поддержки сельхозтоваропроизводителей позволит снизить риски неплатежей в отрасли, а также стимулировать рост валютной выручки аграриев. Это в свою очередь приведет к росту финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятий АПК в народном хозяйстве страны, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.