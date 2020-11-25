В Дагестане спасатели возобновили тушение горящей больше месяца нефтескважины

На месте происшествия развернули полевой лагерь для временного проживания пожарных Фото: Роман ЗЛОБИН

Пожарные возобновили ранее приостановленное тушение законсервированной скважины в Ногайском районе Дагестана.

Напомним, она загорелась 21 октября. Пламя сбито. Ведутся технологические работы. К тушению возгорания привлекли 46 человек, в том числе от регионального МЧС - 38 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан

На месте происшествия развернули полевой лагерь для временного проживания пожарных.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что нефтескважина в 17 километрах от населенного пункта Кумбатор Ногайского района Дагестана загорелась 21 октября.

После недельной борьбы спасателей с пламенем было принято решение приостановить тушение в связи с отсутствием угрозы для населения.

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