В Дагестане спасатели возобновили тушение горящей больше месяца нефтескважины

На месте происшествия развернули полевой лагерь для временного проживания пожарных
Фото: Роман ЗЛОБИН
Пожарные возобновили ранее приостановленное тушение законсервированной скважины в Ногайском районе Дагестана.
Напомним, она загорелась 21 октября. Пламя сбито. Ведутся технологические работы. К тушению возгорания привлекли 46 человек, в том числе от регионального МЧС - 38 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан
На месте происшествия развернули полевой лагерь для временного проживания пожарных.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что нефтескважина в 17 километрах от населенного пункта Кумбатор Ногайского района Дагестана загорелась 21 октября.
После недельной борьбы спасателей с пламенем было принято решение приостановить тушение в связи с отсутствием угрозы для населения.
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