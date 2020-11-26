Врач из «красной зоны» рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания

COVID -19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи из «красной зоны» городской клинической больницы Пятигорска рассказали, что COVID -19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний.

По их словам, команда медиков научилась круглосуточно лечить пациентов не только от коронавируса, но и от других патологией, обнаруженных на фоне вируса.

В ноябре в «красную зону» Пятигорска в тяжелом состоянии поступила женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Во время болезни у пациентки образовались четыре стрессовых язвы, осложненные кровотечением.

До заражения коронавирусом у пациентки не было язвенной болезни. Медики экстренно выполнили женщине фиброгастродуоденоскопию.

Во время операции врачи выполнили ей эндогемостаз – остановили кровотечение при помощи гастроскопа и специальных инструментов.

Не обошлось без переливания крови. Через две недели после лечения пациентку выписали. За последние два месяца в «красной зоне» Пятигорска выполнено 30 исследований УЗИ, около 50 рентгенографий, 4 фиброгастроскопий.

Также медики отмечают, что болезнь у пациентов, зараженных коронавирусом, протекает сложнее, если у них имеется сердечно-сосудистое заболевание и недавно перенесенная операция. Несколько недель назад в больницу Пятигорска поступил пожилой мужчина с поражением легких более 50%.

Врачи называют эту цифры субтотальной. И таких больных они стараются реанимировать с помощью неинвазивной вентиляции легких. То есть, медики не вводят дыхательную трубку в трахею, а усиленно подают кислород через плотно прилегающую к лицу маску.

В итоге пенсионер 8 дней пролежал под потоком кислорода. И из статуса «тяжелый пациент» мужчина перешел в выздоравливающие. Теперь пациент готовится к выписке из «красной зоны».

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