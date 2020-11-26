Дистанционный сервис «Второе мнение» делает экспертную медицину доступнее

Для получения второго мнения вам необходимо обратиться на прием к врачу «Инвитро»

Наверняка каждый из нас сталкивался с такими ситуациями, когда вы спрашивали себя, что делать если установленный диагноз вызывает сомнения, а назначенное лечение не помогает; нужна консультация узкопрофильного специалиста, которого нет в вашем городе; нужна госпитализация, а профильного стационара в городе нет.

Специально для таких случаев компания «Инвитро» разработала новый сервис для пациентов «Второе мнение», который позволяет получить консультацию высококвалифицированных практикующих врачей из ведущих клиник России, не выходя из медицинского офиса «Инвитро», то есть дистанционно, в полном соответствии с законом о телемедицине.

Для получения второго мнения вам необходимо обратиться на прием к врачу «Инвитро».

Врач проведет осмотр, соберет анамнез, назначит необходимые анализы и исследования, а после отправит все результаты исследований и собранную историю болезни на рассмотрение врачу-эксперту.

В течении 5 рабочих дней врач-эксперт внимательно рассмотрит историю пациента, прокомментирует диагноз и анамнез, ответит на вопросы лечащего врача, подготовит подробное заключение и передаст его врачу «Инвитро».

После получения заключения лечащий врач пригласит вас на повторную бесплатную консультацию. Если по итогам консультации вам потребуется госпитализация в профильный стационар, то врач «Инвитро» поможет необходимым образом оформить документы для госпитализации в одно из ведущих медицинских учреждений России с использованием полиса ОМС.

В настоящее время можно получить консультацию у таких врачей-экспертов, как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, онкогинеколог, онколог-проктолог, флеболог, терапевт, а также у детских специалистов - эндокринолог, уролог, микрохирург, гинеколог, гастроэнтеролог.

В ближайшее время можно будет проконсультироваться у кардиолога, онколог-маммолога, гинеколога-эндокринолога и у других узкопрофильных специалистов.

В марте 2020 года проект начал работать в четырех медицинских центрах компании в Московском регионе: в Дмитрове, Наро-Фоминске, Коломне и Электростали. Пилотным направлением стала педиатрия. В настоящее время услугу «Второе мнение» в можно получить более чем в 10 городах России. На Северном Кавказе услуга доступна в городах Ессентуки и Черкесск у таких врачей-экспертов, как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, флеболог, терапевт.

Цель проекта – дать возможность всем гражданам России, вне зависимости от места проживания и уровня дохода удаленно получить профессиональную консультацию ведущих российских специалистов.

Для его реализации привлечена лучшая отечественная медицинская экспертиза, разработан уникальный механизм, позволяющий поставить точный диагноз даже в сложных и тяжелых случаях, выбрать оптимальную терапию или получить второе мнение.

Услуга представлена в следующих медицинских офисах «Инвитро»:

г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 431, тел.: 8 (938) 349-61-20;

г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 264, тел. 8 (961) 476-33-12.