Ставропольские газовики сократили долг на 1 млрд рублей

Газовики проводят проверки оборудования в домах ставропольцев с соблюдением всех мер, в том числе и санитарных.

«Прекратили копить убытки»

Впервые за много лет ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» добились существенного сокращения убытков. В 2018 году только у региональной газовой компании размер убытка достиг 1,7 млрд рублей. Но со сменой руководства только за 2019 год удалось сократить его более чем на миллиард.

Кроме этого, если с 2015-го по 2018 год просроченная дебиторская задолженность (непогашенный долг перед «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по оплате поставленного газа физическим и юридическим лицам. - Ред.) постоянно росла, то в 2019 - 2020 годах, наконец, снизилась. К 1 января, утверждают в компании, показатель станет еще лучше.

«Кадровая чистка»

Назначенный в 2019 году гендиректором ставропольских обществ «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение» Сергей Бондаренко объясняет положительный финансовый результат качественной командной работой. Не обошлось, признается, без кадровой чистки.

Сергей Бондаренко.

- На начало прошлого года около 300 руководителей и специалистов работали без высшего или среднего специального образования. Не увольняя, отправили повышать квалификацию. По фактам злоупотреблений и нарушений, допущенных работниками, мы усилили взаимодействие с правоохранителями. За 2 года было подано 54 заявления и возбуждено 30 уголовных дел. Моя позиция - главенство закона, - подчеркивает гендиректор.

Кроме того, продолжает Бондаренко, сегодня все назначения на руководящие должности согласуются с «Газпром межрегионгаз», что исключает незаслуженный карьерный рост. На повышение идут лишь те, кто зарекомендовал себя добросовестными специалистами за определенный срок работы.

А с прошлого года, отмечает руководитель, «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» собрал сотрудников возрастом до 35 лет - из центрального аппарата и с периферии, в молодежный совет. Участники совета, в том числе невысоких должностей, получили уникальную возможность общаться с гендиректором компании напрямую. Многих повысили, заметив большой потенциал.

«Работа с населением как фактор роста»

Похвальную работу с населением в компании считают таким же важным фактором роста. Улучшения произошли везде: от умения выстроить диалог с клиентом до посильной помощи должникам. Большинство жителей Ставрополья исправно платят за газ, за что общество выражает благодарность.

И все же за последние 9 месяцев в суды поступили около 22 тысяч заявлений по злостным неплательщикам на общую сумму больше 452 млн рублей. В пользу компании вынесли решения по 10 913 обращениям, в службу судебных приставов отправили свыше 11 тысяч исполнительных листов. В газовой компании понимают, что иногда платить вовремя мешают непредвиденные обстоятельства. Поэтому с 2019 года на Ставрополье запустили программы поддержки населения. В непростой 2020 год они стали особенно востребованными.

- Компания оформила больше тысячи рассрочек по оплате за газ на сумму 40 млн рублей, - говорят специалисты. - С 1 ноября для ставропольцев стартовали акция по сторнированию пени, образовавшейся до апреля 2020 года, и розыгрыш «Сертификата добросовестного абонента». В прошлом году в программах поддержки поучаствовали больше полумиллиона человек (!).

«Мы - за безопасность»

Сегодня можно выиграть и бесплатное техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2021 год. Нужно лишь до конца текущего допустить сотрудников газовой компании к проверке и погасить счет за выполненные работы. Мера направлена в первую очередь на обеспечение безопасности клиентов, чему компанией уделяется особенное внимание. Показательно, что за этот год удалось на 31% снизить количество происшествий на сетях газораспределения.

- Мы - за безопасность, - подчеркивает генеральный директор. - Впервые по инициативе «Газпром газораспределение Ставрополь» совместно с краевым правительством рассматривается проект программы субсидирования по замене газового оборудования и внутренних систем газоснабжения с истекшим сроком эксплуатации. Она рассчитана на 5 лет для социально незащищенных слоев населения, в частности многодетных и малоимущих семей. Предусматривается субсидирование в размере больше 43 млн рублей. В первую очередь планируем заменить горелки на отопительных печах.

КСТАТИ

Для удобства клиентов разработали единый платежный документ. Теперь оплата ТО ВДГО включена в квитанции за газ, а дату и стоимость его проведения можно узнать в «Личном кабинете» через интернет.

Отдельно внедряется «Личный кабинет для бизнеса», чьи пользователи могут удаленно передавать показания приборов учета, отслеживать начисления, платить за газ, оформлять заявления, вызывать метролога, оставлять обращения и так далее. А еще в конце 2020 года в Ставрополье откроется «Единый клиентский центр», в котором будут одновременно оказывать услуги региональной и газораспределительной компаний.