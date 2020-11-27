Число пострадавших в драке учителя со школьником в Нальчике выросло до двух

Фото с места событий Фото: СОЦСЕТИ

Количество пострадавших в драке в нальчинском лицее №2 выросло до двух человек. Среди госпитализированных - учитель и один нападавший, сообщили "КП" в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии.

- В Республиканскую больницу доставили двух пострадавших. Первый, молодой человек, получил пулевое ранение в мягкие ткани. Пулю уже вытащили, его жизни ничего не угрожает. Пациента доставят в стационар. А второй - учитель - уже лежит в больнице. Его состояние среднетяжелое, - рассказали изданию в региональном Минздраве.

Заур Мальбахов, пострадавший учитель истории

Источник "КП" в правоохранительных органах уточнил, что на разборку с историком школьник пришел вместе с дядями. Учителя поколотили, а когда ему удалось вырваться - он достал травматический пистолет и выстрелили в одного из взрослых. Сам же конфликт начался из-за занижения оценок.

Остальные участники ЧП доставлены в отдел полиции. Ранее собеседник издания сообщал, что у школьника не было проблем с законом и он не стоял на учете. А сам лицей №2 славится тем, что в нем учатся дети состоятельных людей.