Житель Ставрополя зубами протянул двухтонный внедорожник на 1200 метров

Павел тянул большой внедорожник с помощью троса, который держал зубами. Для того, чтобы установить рекорд, ставрополец тренировался целый год Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

25 –летнему жителю Ставрополя Павлу Приходько в прямом смысле «все по зубам», даже двухтонный внедорожник.

Так, на днях молодой силач установил личный рекорд. Парень протащил зубами внедорожник на 1,2 километра. Реализовать задуманное молодой человек решил на парковке у торгового центра в селе Верхнерусском.

Павел тянул большой внедорожник с помощью троса, который держал зубами. Для того, чтобы установить рекорд, ставрополец тренировался целый год.

- Рекорд ставил для себя, хотел проверить, на что я способен. Сколько себя помню, всю жизнь занимаюсь спортом. Моя работа тоже связана со спортом. Я организовываю спортивно-массовые мероприятия. А сейчас «с головой ушел» в силовой экстрим, - рассказал Павел «КП-Северный Кавказ».

Впрочем, это не первый подвиг ставропольского силача. 25-летний богатырь уже «тянул» не зубами восьмитонный автобус и успешно кантовал 400-кг покрышку.

Уже весной 2021 года молодой ставрополец планирует протянуть на 100 метров КамАЗ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На своей личной странице в соцсети парень пропагандирует здоровый образ жизни: публикует тренировки на свежем воздухе, разбивает ладонью грецкие орехи, разгибает сильными руками гаечные ключи.

Останавливаться на достигнутом рекорде Павел не собирается. Уже весной 2021 года молодой ставрополец планирует протянуть на 100 метров КамАЗ.

- Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Планирую установить рекорд Гиннесса. Вот сейчас возвращаюсь с тренировки, тягал очередной внедорожник, - делится ставропольский «богатырь».

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