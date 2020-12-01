Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 1 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 1 декабря 2020 года. Говорим о том, как в городах и районах Ставрополья обстоят дела с COVID-19. Последние данные о числе больных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Сводка на 30 ноября. Информация обновится, как только поступит свежие сведения.

1. Ставрополь - 4804 случая, 3958 выздоровевших, 209 смертей;

2. Буденновский район - 1656 случаев, 1557 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1312 случаев, 1063 выздоровевших, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1284 случая, 1130 выздоровевших, 35 смертей;

5. Кисловодск - 1208 случаев, 1009 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1168 случаев, 1049 выздоровевших, 26 смертей;

7. Невинномысск - 1089 случаев, 1002 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 985 случаев, 892 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 952 случая, 880 выздоровевших, 19 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 842 случая, 728 выздоровевших, 29 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 821 случай, 756 выздоровевших, 19 смертей;

12. Кочубеевский район - 820 случаев, 699 выздоровевший, семь смертей;

13. Ипатовский горокруг - 795 случаев, 696 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ессентуки - 765 случаев, 689 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 723 случая, 667 выздоровевших, 10 смертей;

16. Изобильненский район - 684 случая, 632 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 685 случаев, 580 выздоровевших, 13 смертей;

18. Предгорный район - 630 случаев, 619 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 636 случаев, 577 выздоровевших, одна смерть;

20. Новоалександровский горокруг - 659 случаев, 566 выздоровевших, четыре смерти;

21. Левокумский район - 619 случаев, 562 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 571 случай, 553 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 551 случай, 511 выздоровевший, девять смертей;

24. Курский район - 482 случая, 428 выздоровевших, шесть смертей;

25. Железноводск - 478 случаев, 416 выздоровевших, четыре смерти;

26. Советский горокруг - 472 случая, 449 выздоровевших, две смерти;

27. Туркменский район - 423 случая, 381 выздоровевший, шесть смертей;

28. Александровский район - 448 случаев, 382 выздоровевших, пять смертей;

29. Новоселицкий район - 425 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 333 случая, 308 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 249 случаев, 237 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 1 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 27714 человека. За день инфекцию диагностировали у 226 зараженных. Врачи спасли 24558 пациентов, но 551 инфицированный умерли.