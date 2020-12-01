На Ставрополье «Роснефть» запускает программу беспроцентной рассрочки на ГБО

Роснефть расширяет сеть газовых автозаправок.

Ставропольский край с богатым промышленным и сельскохозяйственным комплексом ежегодно поставляет на внутренний рынок и экспорт миллионы тонн сырья и готовой продукции.

Регион по праву носит звание житницы страны и является одним из крупнейших производителей продовольственной пшеницы, а также шерсти, клубники, занимает 60% отечественного рынка аэрозолей и ведущие позиции в прочих направлениях пищевой и химической промышленности.

Закономерно, что транспортная система края отличается загруженностью. Причем для многих предприятий наравне с железнодорожным сегодня в приоритете именно автосообщение. Связано это с его относительной дешевизной и тем, что на территории Ставрополья проходит знаменитая федеральная трасса «Кавказ», считающаяся «артерией» на рынке грузоперевозок и единственным транспортным коридором, соединяющим Черное и Каспийское моря.

Учитывая все эти факторы, компания «Роснефть» предлагает юридическим лицам региона принять участие в Федеральной программе «Ecopolis». В чем ее преимущество? Одно из главных - бесплатное газобаллонное оборудование, которое позволит использовать дешевый и экологически чистый компримированный природный газ.

Известно, что усовершенствовать двигатель под использование газомоторного топлива, сохраняя возможность работы машины на бензине или дизеле, нетрудно и очень выгодно. По сравнению с традиционными видами топлива цена компримированного газа ниже на 60 - 70%!

Представьте, сколько сможет сэкономить владелец фермерского хозяйства, который несколько раз в неделю возит свою продукцию за сотни километров на рынки и ярмарки. Или, например, хозяин склада со строительными материалами, регулярно поставляющий товар в магазины соседних городов.

К тому же, компримированный природный газ опережает нефтепродукты в плане безопасности, потому что он легче воздуха и при утечке быстро улетучивается. Плюсы перехода на использование КПГ очевидны, смущает только цена газобаллонного оборудования. Для этого «Роснефть» и запустила уникальную программу «Ecopolis» с выгодным предложением о беспроцентной рассрочке.

Суть программы в том, что надо оплатить только работу по установке газобаллонного оборудования (метан), а за само ГБО заплатит «Роснефть». Погашение затрат компании пройдет для клиента незаметно, нужно будет просто заправляться по стеле с добавочной стоимостью.

Станции укомплектованы современным оборудованием.

При выборе срока действия программы 24 месяца - по стеле +10 рублей (есть вариант снизить таксу вдвое). Когда выборка закончится, оборудование перейдет в полную собственность участника программы без дополнительных платежей. Напротив, предусмотрены даже бонусы. Если клиент не разрывает договор поставки компримированного природного газа и продолжает заправляться на АЗС «Роснефть», через 3 года после установки ГБО компания освидетельствует ему баллоны бесплатно.

ВАЖНО!

«Роснефть», по поручению президента России, вывела в число приоритетных задачу по расширению сети газовых автозаправок в розничном секторе. Развитие АГНКС ведется по рамках стратегии развития нефтяной компании «Роснефть-2022». Из 70 запланированных уже работают 14 объектов газозаправочной инфраструктуры в разных регионах страны. В их числе - первая полноценная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в Ставрополе на проспекте Кулакова, 30 Б.

Новая станция укомплектована самым современным оборудованием, позволяющим быстро и безопасно заправлять автомобиль в любых погодных условиях. Все это гарантирует клиенту покупку качественного компримированного природного газа, полностью соответствующего нормативу ГОСТ. А наличие на АЗС четырех постов заправки обеспечивает бесперебойное обслуживание до 250 автомобилей в сутки.

КСТАТИ

«Роснефть» занимается развитием сбытовой сети природного газа и привлекает партнеров. Компания уже заключила соглашение об открытии совместного предприятия с «Beijing Gas». По условиям договора, китайский партнер будет дополнительно развивать сеть газовых заправок в России, благодаря чему к 2028 году в стране построят 170 АГНКС с сжиженным природным газом в качестве топлива.