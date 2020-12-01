"В кабинет директора ворвался с пистолетом": стали известны подробности вооруженного конфликта в лицее Нальчика

Конфликт между педагогом и учеником тянулся неделю Фото: Архив "КП"

Учитель истории Заурбек Мальбахов раньше работал следователем в полиции. Но пару лет назад уволился и устроился простым педагогом в лицей №2 Нальчика. Ученики, настоящие и бывшие, отзываются о нем по-разному: «папенькин сынок» (Заурбек — сын бывшего директора лицея Бориса Мальбахова), «состоял на учете в наркодиспансере», «ездит на дорогой машине», «говорит по-блатному».

- Учитель он хороший, - уверена бывшая ученица Мальбахова Лаура Жилокова. - На всех его уроках я весь материал понимала, - Да, бывали случаи, что он начинал кричать, но делал это, дабы успокоить и приструнить хулиганов.

«Брутальность» и манера резко ставить учеников на место нравилась не всем. Неделю назад Мальбахов повысил голос на ученика 9 класса Имрана.

- Он спросил у сына и еще двоих парней, где журнал, - излагает свое видение конфликта мать школьника. - Сын не знал. Тогда он повысил голос: "Да что ты вообще знаешь!" А когда Имран поинтересовался, почему тот кричит, историк начал говорить ему "Кто ты такой!", "придурок" и "гусь". Тогда Имран предупредил его, что расскажет все дяде (отец парня умер — Ред.). Это еще больше раззадорило учителя. И он стал тыкать в сына пальцем, приговаривая: "Я тебя проткну!" В итоге с урока Имрана забрала классный руководитель. Она поговорила потом и с учителем. Казалось, конфликт был исчерпан.

Но на следующем уроке через неделю Мальбахов, как утверждает мать школьника, продолжил задевать парня:

- Он сказал сыну: «Ну что, где твой дядя, гусь? Зови, иначе я его сам найду». Во время занятий цеплялся к нему на виду у всего класса.

На перемене Имран позвонил дяде Артуру, а сам пошел на другой урок.

- Мой клиент решил побеседовать с учителем. И позвал с собой друга, Тамерлана Темукаева. Он должен был остановить конфликт, если ситуация накалится. Мы это можем подтвердить их перепиской. Артур попросил учителя выйти в коридор. Но с первых слов педагог стал оскорблять мужчин и кидаться на Артура. Первый удар - пару оплеух - нанес Мальбахов, - утверждает адвокат Артура Гацалова Мухтар Мишаев.

Драку между мужчинами остановила охрана. Артур и Тамерлан пошли к директору жаловаться, а учитель побежал к своей машине. Там он вооружился ножом и травматическим пистолетом. Как утверждает мама школьника, с криком "всех перестреляю" Заурбек ворвался к директору и стал палить в своих обидчиков, а когда закончились патроны — кинулся с ножом. Завязалась еще одна драка, во время которой Заурбек получил тяжелые травмы. Его отвезли в Республиканскую больницу, где после осмотра перевели в реанимацию.

- Учитель находился в реанимации, сейчас он в обычной палате. У него сотрясение мозга, перелом носа и ребер, - рассказали в больнице. - Также с пулевым ранением к нам доставляли и еще одного участника конфликта. Пулю извлекли, пациент выписан.

Полиция задержала Артура Гацалова и Тамерлана Темукаева. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц. Оба заключены под стражу на 2 месяца. Также следователь проверяет, почему травматический пистолет хранился в багажнике машины. Не исключено, что против историка будет также возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрела.

- Столь жесткая мера пресечения нам не понятна, - комментирует адвокат Мишаев. - На заседании мой клиент признался, что действительно несколько раз ударил учителя, но уточнил, что это было не из хулиганских соображений, а в целях самообороны. Вы бы что делали, если бы в вас стреляли, а потом угрожали ножом? Но за самооборону приняли действия потерпевшего.