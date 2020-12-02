«Слишком мало отблагодарил»: обиженный следователь МВД вернул ворованную машину угонщику

Следователь МВД Дагестана обиделся на недостаточно сердечную благодарность заявителя и вернул его автомобиль угонщику

Следственный комитет Дагестана занимается расследованием уголовного дела против обиженного следователя МВД. Служивый нашел угнанный автомобиль, но, обидевшись на «слишком скромную благодарность», отдал машину обратно. Угонщику. Отметим, что подозреваемый уже уволен из правоохранительных органов.

Курьез произошел в Махачкале. Именно сюда угонщик привез украденную в Москве машину. Однако автомобиль был не из дешевых, и, соответственно, оснащен спутниковой системой слежения «ЭРА-ГЛОНАСС». Поэтому владелец, узнав о краже, смог без особых проблем отследить местонахождение своей машины.

Казалось, дело за малым – полиции было нужно только прийти и забрать авто. Но оказалось, что экс-следователь, занимавшийся этим делом, решил, что его работа по поиску крутой машины стоит крутых денег. И затребовал у хозяина благодарностей на 30 тысяч рублей. Переводом на карточку.

– Хозяин автомобиля перевел 17 000 рублей. Однако следователь решил, что москвич слишком мало его отблагодарил. И вернул машину гражданину, у которого транспорт находился до его обнаружения и задержания, – сообщает пресс-служба СКР по Республике Дагестан.

Владелец такого поворота не ожидал. Не сумев вразумить полицейского, он обратился к следователям.

Теперь для обидчивого следователя МВД история может закончится совсем не смешно. Против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

Сейчас оно направлено в суд. Горе-полицейскому грозит до 6 лет колонии.

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