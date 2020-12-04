В Чечне прокомментировали "переименование" улицы в честь парня, обезглавившего учителя во Франции

В действительности улица носит имя "красного" героя Гражданской войны Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне сделали фотографию улицы, названной в честь 18-летнего парня Абдулаха Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати. Снимок, разлетевшийся по социальным сетям, прокомментировали местные власти.

По описанию автора поста, фото сделано в поселке Шалажи, откуда родом родственники Анзорова. Табличка с названием улицы приварена к опоре газовой трубы.

"Улица имени героя", - гласит подпись на чеченском Фото: СОЦСЕТИ

Правда, местные власти опровергли информацию. Администрация не давала согласие на переименование улицы - скорее всего, это сделал кто-то из местных жителей. Согласно официальной информации, "переименованная" улица названа в честь Асламбека Шерипова, героя Гражданской войны, воевавшего за Советскую власть на Кавказе.

Абдулах Анзоров убил Самюэля Пати за то, что тот объяснял основы свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, нарисованных художниками "Charlie Hebdo". Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар рассказал, что молодой человек родился в Москве, а позже его семья получила статус беженцев во Франции. В 2008 году их хотели выдворить из страны, но в 2011 решение отменили.

Во время задержания Анзоров оказал сопротивление и был ликвидирован. По делу об убийстве учителя проходят десять человек, трое из которых выступили пособниками. Преступник предлагал школьникам деньги за информацию о своей жертве.