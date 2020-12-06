Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 6 декабря

Иллюстративное фото Фото: Артем КИЛЬКИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем последние данные по эпидемиологической ситуации в муниципалитетах региона. Среди ключевых показателей общее число заразившихся коронавирусной инфекцией, а также количество выздоровевших и умерших.

По данным на 6 декабря 2020 года за весь период пандемии на Ставрополье 28 867 человек заразились COVID-19. 228 – за последние сутки.

25 554 пациента уже выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Радует положительная тенденция: выздоровевших за последние 24 часа снова больше, чем заболевших – 289 человек.

К сожалению, 583 жителя не смогли справиться с болезнью и скончались. Из них за последние сутки – 6 пациентов.

Лидерами по числу заболевших остаются крупнейшие города и некоторые районы. Так, краевая столица занимает первую строчку среди регионов Ставропольского края, где выявили коронавирус. Дальше следуют Буденновский район, Пятигорск, Шпаковский район и Кисловодск.

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус*:

1. Ставрополь - 4948 случаев, 4138 выздоровевших, 221 смерть;

2. Буденновский район - 1708 случаев, 1582 выздоровевших, 24 смерти;

3. Пятигорск - 1350 случаев, 1099 выздоровевших, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1317 случаев, 1151 выздоровевший, 38 смертей;

5. Кисловодск - 1244 случая, 1048 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1205 случаев, 1073 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1171 случай, 1057 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1023 случая, 930 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 965 случаев, 888 выздоровевших, 20 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 868 случаев, 747 выздоровевших, 30 смертей;

11. Кочубеевский район - 855 случаев, 754 выздоровевших, восемь смертей;

12. Нефтекумский горокруг - 842 случая, 766 выздоровевших, 21 смертей;

13. Ипатовский горокруг - 833 случая, 720 выздоровевших, 16 смертей;

14. Ессентуки - 782 случая, 699 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 742 случая, 681 выздоровевший, 11 смертей;

16. Апанасенковский район - 716 случаев, 601 выздоровевший, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 715 случаев, 601 выздоровевший, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 702 случая, 637 выздоровевших, шесть смертей;

19. Красногвардейский район - 654 случая, 591 выздоровевший, одна смерть;

20. Предгорный район - 637 случаев, 622 выздоровевший, девять смертей;

21. Левокумский район - 640 случаев, 573 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 586 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 568 случаев, 514 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 494 случая, 423 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 489 случаев, 458 выздоровевших, две смерти;

26. Курский район - 488 случаев, 432 выздоровевших, шесть смертей;

27. Александровский район - 490 случаев, 402 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 432 случая, 394 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 426 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 342 случая, 309 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 258 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

*Как и всегда на выходных Роспотребнадзор не публикует свежей статистики, поэтому в списке приведены данные за пятницу. Просим прощения у читателей.