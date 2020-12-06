"Все из-за коронавируса": В Дербенте спасли песцов и лис от массового забоя

На ферме осталось еще полтысячи зверьков Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане из-за пандемии, связанной с коронавирусом, закрывается огромная звероферма "Росомаха", на которой выращивали енотов, лисиц и песцов. Денег на содержание у предприятия нет, и они предприняли массовый забой живности. За два дня убили около 5 тысяч зверей.

27 ноября о ситуации рассказала зооволонтер из Дербента Ирина Куликовская. Вместе с другими активистами она начала скупать оставшихся животных. Цена - 6 тысяч рублей за голову.

Поначалу организация "Право на Жизнь" справлялась своими силами. Они купили семь зверей и забронировали еще 13 енотовидных собак и лисиц. Но оставались еще 800 животных, которых хотели забить в течение пары дней. Тогда Ирина попросила помощи у пользователей сети.

- С вашей помощью 42 очаровательных пухляшика спасены. Будем думать, в чем и как их отправлять по домам. Этим малышам уже ничего не угрожает, - писала Ирина.

К 1 декабря на ферме осталось 500 голов. Владелец компании пошел на уступки и отложил дальнейший забой на неделю. Животных может забрать любой желающий.