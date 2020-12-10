«Заснула счастливая»: 97-летняя ветеран из Ессентуков сбрасывала телефонные звонки ради разговора с Путиным

«КП-Северный Кавказ» выяснила, что сейчас пенсионерка проживает на ставропольском курорте Ессентуках

Президент России Владимир Путин 10 декабря попросил федеральную службу безопасности и министерство внутренних дел России найти ставропольскую пенсионерку Наталью Донскову.

Дело в том, что 97-летняя жительница нашего края в рамках акции «Елка желаний» загадала необычное желание - поговорить с Путиным по телефону. Президент России отреагировал положительно на эту просьбу:

— Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте! – попросил Владимир Путин сопредседателя координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей».

Именно она, Галина Осокина и сообщила президенту о желании ставропольской пенсионерки. Но, к сожалению, по ее словам, у нее нет контактов пожилой жительницы нашего региона.

«КП-Северный Кавказ» выяснила, что сейчас пенсионерка проживает на ставропольском курорте Ессентуках.

Она - ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., фронтовик и медик. Наталья Ивановна, не достигнув и 18- ти лет, вступила в ряды Красной Армии и прошла всю войну с Восьмой гвардейской армией.

Свой боевой путь она начала в качестве рядового, а закончила старшиной медицинской службы, помогая врачам поднимать на ноги раненых и тяжелобольных. Жертвуя собой, спасала жизни и проводила операции. Десятки раз становилась донором крови.

За плечами ставропольчанки Сталинградская битва, Курская дуга, бои на Украине и в Европе. С войсками 8-й армии 88-й дивизии дошла до Берлина. За время службы Наталья Ивановна была два раза ранена.

Ее военный путь отмечен 22 медалями, среди которых медаль «За боевые заслуги», медаль «Жукова», орден «Отечественной войны».

Дозвониться до ставропольской пенсионерки оказалось сложнее, нежели найти ее. Наталья Ивановна так ждала звонка от президента страны, что сбрасывала вечером 10 декабря все телефонные звонки.

Волнительный для жительницы курорта, и такой долгожданный телефонный разговор с Путиным все-таки состоялся.

— Наталья Ивановна — медик, как актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была. И Сталинград, и Курская дуга, на Украине, в Европе, — отметил он. «До Берлина дошла, ничего себе!, — отметил президент, просмотрев бумаги, которые ему оперативно подготовили помощники перед звонком.

Разговор со ставропольской пенсионеркой длился около двух минут. Выслушав Наталью Ивановну по телефону, президент в ответ добавил, что «Ессентуки стали красивым городом только потому, что вы и ваше поколение обеспечили победу в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин пожелал 97-летней ставропольчанке здоровья:

— Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек!, — отметил глава государства.

Через час после долгожданной беседы корреспондент «КП-Северный Кавказ» все-таки дозвонился до Натальи Ивановны.

Только вот трубку стационарного телефона подняла ее помощница Ольга. В последнее время из-за пандемии пенсионерка никого не впускает себе в квартиру. Помогает ей в быту сиделка, давняя знакомая. Она и рассказала нам, что Наталья Ивановна уже заснула.

— Наталья Ивановна устала, уже легла спать. Но заснула счастливая. Очень она ждала, чтоб ей Путин позвонил. Ой, такая довольная была, не представляете, — рассказывает помощница.

По словам Ольги, она не слышала о чем ее соседка разговаривала с президентом России. Но, услышала, что Наталья Ивановна с радостью поведала главе государства, что «войну от и до прошла: Курская дуга, Сталинград, она все прошла».

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