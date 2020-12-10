«Дебилизм»: Кадыров отреагировал на санкции против чеченских чиновников и организаций

По его словам этим действиям можно дать только одно название «дебилим» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Об этом говорится в распространенном 10 декабря заявлении МИД Соединенного Королевства.

Так, например, ограничения, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были приняты в отношении заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева. Помимо этого, санкции ввели против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Санкции были приняты в Международный день прав человека, который был установлен 10 декабря решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году. Лондон также напомнил, что в четверг о своих санкционных мерах объявили власти США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти санкции.

— Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства, — считает чеченский лидер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне назвали имена героев, которые заменят супергероев Marvel на детских площадках. В их числе не только исторические личности, но и современники — Герои России Ахмат-Хаджи Кадыров и его сын, действующий глава республики Рамзан Кадыров.

А все началось с инспекции нового чеченского города Курчалой — чеченский лидер приехал туда, чтобы осмотреть новые объекты: комплекс многоэтажных зданий, корпус больницы и Центр культуры и искусства.

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