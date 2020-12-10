Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Дебилизм»: Кадыров отреагировал на санкции против чеченских чиновников и организаций

Под санкции попал также отряд быстрого реагирования «Терек»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)
По его словам этим действиям можно дать только одно название «дебилим»

По его словам этим действиям можно дать только одно название «дебилим»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Об этом говорится в распространенном 10 декабря заявлении МИД Соединенного Королевства.

Так, например, ограничения, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были приняты в отношении заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева. Помимо этого, санкции ввели против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Санкции были приняты в Международный день прав человека, который был установлен 10 декабря решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1950 году. Лондон также напомнил, что в четверг о своих санкционных мерах объявили власти США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти санкции.

— Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства, — считает чеченский лидер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне назвали имена героев, которые заменят супергероев Marvel на детских площадках. В их числе не только исторические личности, но и современники — Герои России Ахмат-Хаджи Кадыров и его сын, действующий глава республики Рамзан Кадыров.

А все началось с инспекции нового чеченского города Курчалой — чеченский лидер приехал туда, чтобы осмотреть новые объекты: комплекс многоэтажных зданий, корпус больницы и Центр культуры и искусства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не стоит искать тех, кто первым выстрелил»: Кадыров призвал Армению и Азербайджан к миру

Чеченский лидер заметил, что столкновение продолжается уже долгое время (подробнее)

ЧПОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые